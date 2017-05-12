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СЮЖЕТ ДНЯ

На Кубани пройдет День снижения скорости

Пятница, 12 мая 2017 08:52
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14 мая на Кубани объявлено Днем снижения скорости. В Краснодаре акцию поддержат участники открытого чемпионата по дрифту «Дрифт Батл Серия». На соревнованиях будет работать тематическая площадка краевого УГИБДД. В целях пропаганды безопасности дорожного движения подготовлен специальный раздаточный материал, проведут конкурсы на знание ПДД и т.д.
Спортсмены выступят под лозунгом «демонстрировать скоростные данные автомобилей только на соревнованиях, а, двигаясь по общим дорогам, всегда соблюдать скоростной режим».

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