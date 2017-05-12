Губернатор Кондратьев поручил достроить бассейн в ЮМР Краснодара

Власти обещают, что очередной городской долгострой приведут в должное состояние. Как пояснил мэр краевого центра Евгений Первышов, строительство бассейна в Юбилейном микрорайоне города было начато в 2013 году. Почти сразу же работы приостановили в целях безопасности, поскольку подрядная организация отошла от первичного проекта.

Сегодня муниципалитет приступает к корректировке проектно-сметной документации.

Строительство бассейна взято на контроль, к 2018 году планируется его сдача в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе краевой администрации.