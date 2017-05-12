〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Губернатор Кондратьев поручил достроить бассейн в ЮМР Краснодара

Пятница, 12 мая 2017 08:54
Оцените материал
(1 Голосовать)

Власти обещают, что очередной городской долгострой приведут в должное состояние. Как пояснил мэр краевого центра Евгений Первышов, строительство бассейна в Юбилейном микрорайоне города было начато в 2013 году. Почти сразу же работы приостановили в целях безопасности, поскольку подрядная организация отошла от первичного проекта.

Сегодня муниципалитет приступает к корректировке проектно-сметной документации.

Строительство бассейна взято на контроль, к 2018 году планируется его сдача в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Прочитано 59 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « На Кубани пройдет День снижения скорости Двое жителей Краснодара осуждены за разбойное нападение на семью »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.