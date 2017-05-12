Двое жителей Краснодара осуждены за разбойное нападение на семью

Двое мужчин, надев на голову чулки, залезли в частный дом и напали на четверых членов семьи, включая ребенка с баллончиком слезоточивого газа.

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил отношении 42-летнего Романа Морозова и 54-летнего Алексея Пестрецова к 9 и 7 годам (соответственно) лишению свободы в исправительных колониях особого и строгого режимов.

Из материалов суда известно, что 26 августа 2016 года приятели, скрывая свои лица под чулками, одев вязаные перчатки, вооружившись электрошокером, травматическим пистолетом МР-79−9ТМ, походным туристским ножом и газовым баллончиком, проникли в частный дом по переулку Курганному в станице Елизаветинской и совершили нападение на четверых членов семьи. Взрослым и ребенку распылили в глаза слезоточивый газ. Однако преступники не ожидали, что семья окажет дружное сопротивление. Испугавшись Пестрецов сбежал, а его товарища своими силами обезвредили жильцы дома и сдали его полицейским, сообщает прокуратура Краснодарского края.