Кондратьев предложил увеличить зарплату в соцсфере

С инициативой проводить краткие обсуждения важных исторических событий России губернатор выступил на встрече с ветеранами Белоглинского района. Мероприятие состоялось 10 мая в местном краеведческом музее, сообщает сайт правительства.

Как отметил глава региона, ветераны были и остаются примером нравственности, патриотизма и трудовых подвигов для молодежи. Он так же подчеркнул, что сегодня важно создать дополнительные условия для того, чтобы у современных учеников была возможность узнавать о подвигах героев войны, в том числе в образовательных учреждениях.

«Достаточно раз в неделю устраивать в школах “пятиминутки” для обсуждения событий — памятных дат, праздников, связанных со страной, регионом. Мы приняли эстафету великих свершений, но теперь важно их правильно преподнести», — сказал Кондратьев.

Во время встречи главы региона с активов территории в муниципалитете обсудили вопросы оплаты труда. В разговоре с жителями также приняли участие вице-губернаторы, руководитель района Александр Коклин, представители краевых ведомств. В начале встречи Кондратьев отметил успешную работу муниципалитета в вопросах привлечения инвестиций. По данному показателю район занимает второе место в крае. Во многом благодаря этому заработные платы на крупных и средних сельхозпредприятиях района выше, чем в соседних муниципалитетах. При этом оплата труда работников социальной сферы значительно ниже среднекраевого уровня. Так, средняя заработная плата медперсонала Белоглинского района составляет 15, 4 тыс. рублей. В целом по региону этот показатель превышает 20 тыс. рублей.

«Что такое 15 тысяч для молодого специалиста? Тем более, если у него уже есть семья. Необходимо продумать, как довести заработную плату до среднекраевого уровня», — обратился губернатор к Коклину.

Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы дальнейшего развития АПК территории. По итогам 2016 года среди 11 районов северной зоны Белоглининский поднялся с 9 места на первое. Сегодня, по мнению главы региона, важно уделять внимание не только развитию крупных предприятий, но и поддерживать малых и средних фермеров.