«Югводоканал» обновил подводящий водопровод к поселку Гаркуша

Специалисты филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» продолжают плановое обновление водопроводных сетей на Таманском полуострове, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. Одним из таких участков является подводящий водопровод к поселку Гаркуша Темрюкского района. Стальной трубопровод, построенный 45 лет назад, уже не мог полноценно выполнять свои функции, а практика устранения повреждений в виде трещин и свищей не позволяла обеспечивать жителей поселка стабильным водоснабжением.

В апреле была проделана большая подготовительная работа. Специалисты РЭУ-3 филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» выполнили строительно-монтажные работы и заменили ветхий участок водопроводной системы. Было уложено 182 метра новой трубы диаметром 225 мм. Обновленный участок водовода смонтирован из полиэтиленовых труб, как наиболее эффективных для подобных водопроводных сетей. Не подверженный коррозии полиэтиленовый водопровод безаварийно прослужит более полувека.

Стоит отметить, что это уже третий по счету отремонтированный участок подводящего водовода. В 2015 году было заменено 325 метров трубопровода и в 2016 году еще 273 метра.

Проведенные работы позволят уменьшить потери воды, избежать расходов на ликвидацию аварийных ситуаций и стабилизировать водоснабжение в поселке Гаркуша.