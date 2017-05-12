В Тихорецком районе судебный пристав-исполнитель подозревается в халатности

Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении старшего судебного пристава-исполнителя Тихорецкого районного отдела УФССП России по краю, подозреваемого в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

По версии следствия, в период с сентября 2015 года по февраль 2016 года судебный пристав-исполнитель, находясь в помещении административного здания Тихорецкого районного отдела судебных приставов УФССП России по краю, обнаружил ранее поступившие из полиции 24 постановления об административных правонарушениях о наложении административного наказания в виде штрафов на общую сумму более 36 тысяч рублей, по которым не были приняты решения о возбуждении исполнительных производств при наличии на то всех оснований. Между тем, мужчина не принял по ним решения и хранил в помещении своего служебного кабинета, что привело к истечению срока их предъявления на принудительное исполнение и невозможности приведения административного наказания в исполнение. В результате были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства в части соблюдения административного законодательства, а также в дискредитировании ФССП РФ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.