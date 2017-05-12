В Павловском районе возбуждено новое уголовное дело о невыплате заработной платы в отношении директора завода композитных труб

Павловским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено новое уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Краснодарский завод композитных труб», подозреваемого в частичной невыплате заработной платы свыше трех месяцев работникам предприятия (ч.1 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, указанное предприятие осуществляет деятельность в сфере производства трубопроводов из стеклобазальтопластика. В период с октября 2016 по февраль 2017 года руководитель предприятия частично не выплачивал заработную плату 31 работнику. Между тем, у директора организации имелась реальная возможность погашать задолженность по зарплате, так как на счет предприятия поступали финансовые средства. Но эти деньги директор использовал на иные хозяйственные и производственные цели организации. Сумма задолженности перед работниками составила свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Ранее в отношении подозреваемого уже было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы.

В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.