Кубанские активисты ОНФ проверили качество школьного питания

В рамках рабочей группы «Образование и культура» активисты регионального штаба ОНФ провели мониторинг организации школьного питания.

Поводом для выездных проверок, как правило, служат обращения граждан (родителей учеников), которые недовольны качеством пищи, предлагаемой детям в школьных столовых. В этот раз под прицелом оказались образовательные учреждения Павловского и Абинского района.

По словам Александра Звягина «Школьное питание – это залог здоровья подрастающего поколения. Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их хорошего самочувствия и способности к эффективному обучению. Поэтому питание является одним из важных факторов, определяющих уровень качества образования в каждой конкретной школе.»

В результате мониторинга обращений, поступивших в краевой штаб ОНФ, был выявлен ряд претензий со стороны родителей, дети которых обучаются в средних общеобразовательных школах края. Активисты связались с заявителями, которые, в свою очередь, подтвердили достоверность ранее направленных жалоб на организацию школьного питания и было принято решение осуществить выезд, в составе межведомственной комиссии, в те школы, в адрес которых поступило наибольшее количество жалоб

По итогам посещения будет составлена справка и совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края будут приняты меры по устранению нарушений, выявленных в ходе мониторинга организации школьного питания.

«Забота о здоровье наших детей - одно из основных направлений, на которое требует обращать внимание в работе регионального штаба, Президент РФ В.В.Путин. А школьное питание является одной из составляющих этого здоровья» - комментирует поездку эксперт РО ОНФ в Краснодарском крае Владимир Иванов.