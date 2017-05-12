Основная задача Партии – исполнить положения Программы

Дмитрий Медведев: «Основная задача Партии – исполнить те положения Программы, которые были сформулированы и приняты, и, соответственно, оправдать доверие людей»

В Москве прошло заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной Программы Партии по разделу «Социальная политика: вложения в каждого человека – основа общего будущего». В нем принял участие Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев

В ходе встречи члены Комиссии, эксперты, провели обсуждение итогов реализации пунктов предвыборной Программы «Единой России» и задач по выполнению программы в 2017 году.

Партия уделяет пристальное внимание выполнению своих предвыборных обещаний и реализации Программы. В начале этого года на Съезде «Единой России» были подведены предварительные итоги выполнения программы за четыре месяца 2016 года. Теперь такой контроль будет на постоянной основе. Для этого состав комиссии был усилен экспертами, каждый из которых закреплен за профильным разделом программы. На реализацию Программы нацелены и партийные проекты. В общей сложности в Партии действуют 25 проектов, шесть из которых – «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Здоровье – детям», «Школа грамотного потребителя» – были начаты в феврале.

Основная задача Партии – исполнить те положения Программы, которые были сформулированы и приняты, и, соответственно, оправдать доверие людей – отметил Дмитрий Медведев. − Предвыборная программа «Единой России» должна работать весь период полномочий Госдумы нынешнего состава».

В «Единой России» есть несколько форматов работы по реализации программы Партии, которая основывалась на наказах граждан – это расширенные заседания фракции Партии с участием членов Правительства РФ, форумы и личные встречи депутатов с избирателями в рамках региональной недели.

Депутаты Госдумы от Краснодарского края отмечают значимость работы в рамках региональных недель и прежде всего − личных приемов граждан.

«Адресная работа с избирателями является неотъемлемой частью работы каждого депутата. Именно во время личного общения с населением можно выявить наиболее социально значимые проблемы территорий, что позволяет всегда держать руку на пульсе и оперативно реагировать. Именно в этом и заключается наша основная задача в период региональной недели, − прокомментировал депутат Госдумы Владимир Синяговский.

«Постоянная обратная связь, живой диалог с теми, кто отдал за нас свои голоса на выборах, − это возможность напрямую обсудить актуальные проблемы избирателей. Люди должны знать, что им есть куда обратиться, что им помогут, их услышат, им ответят», − сказал депутат Госдумы Алексей Ткачев.

Парламентарий также добавил, что укрепление связи федерального центра и регионов − один из приоритетов работы «Единой России». В частности, депутаты Госдумы регулярно проводят встречи с коллегами из региональных Законодательных Собраний, представительных органов местного самоуправления административных центров по вопросам законотворческой деятельности и реализации предвыборной программы Партии. На совместных мероприятиях и заседаниях Советов законодателей федеральные и региональные парламентарии конструктивно обсуждают проблемные вопросы, совместно вырабатывают законодательные инициативы.

Партия в работе руководствуется программными принципами: «Слышать голос каждого – наша обязанность! Действовать в интересах людей – наша работа!». «Только когда депутаты нашей фракции – фракции «Единой России» – члены Правительства в первую очередь опираются на мнение людей, позволяет нам не отступать от этого принципа», − отмечает секретарь Генерального совета Партии, заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов.

Сегодня «Единая Россия» активно готовится к осенним выборам: предварительное партийное голосование – уникальная возможность для активных людей заявить о себе. Так считает участник предварительного голосования по Краснодарскому краю, главный редактор краевой газеты «Кубань сегодня» Андрей Арендаренко.

«Уникальный опыт проведения предварительного голосования есть только у партии «Единая Россия», – говорит Андрей Арендаренко. – Подумать только: уже на предварительном этапе подготовки к выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края в среднем на одно место по одномандатным округам претендуют четыре человека, а по территориальным группам – пять, что говорит о высоком уровне конкуренции, который позволит среди участников выбрать самых достойных кандидатов. На дебатах и встречах с избирателями, которые проходят в рамках предварительного голосования, стараются все. На партийных площадках мы предлагаем свои пути решение актуальных проблем, смотрим на них под другим углом – чтобы решить максимум задач с наименьшими затратами, и главное – слушаем и слышим избирателей. Поэтому ни один, даже самый трудный вопрос, волнующий людей, не остается без конкретного ответа, ни одна проблема – без ее разрешения.

Долгосрочные вопросы берутся на особый контроль. Как известно, «Единая Россия» стала инициатором многих социальных проектов, способствующих повышению уровня жизни людей. Эти проекты составлены с учетом предложений кандидатов от «Единой России», высказанных на прошлых думских выборах. Уверен, что после выборов в ЗСК шестого созыва количество региональных партийных проектов увеличится, а с ними будет больше хороших дел, к которым «Единая Россия» их давно приучила. Положительный результат деятельности Партии выражается в улучшении качества жизни населения, количестве открытых детских садов и школ, спортивных комплексов, и мы не стесняемся говорить об этом. Люди должны понимать: что и кто делает для них, и будет делать дальше».