Вынесен обвинительный приговор бывшим сотрудникам Белореченской воспитательной колонии, в которой в ноябре 2015 года в результате применения физической силы погиб несовершеннолетний осужденный.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора десяти сотрудникам ФКУ «Белореченская воспитательная колония» УФСИН России по Краснодарскому краю». Временно исполняющий обязанности начальника колонии Вячеслав Иванов, сотрудники отдела охраны Андрей Криволапов, Валерий Савченко, Муса Аллаев, инспекторы отдела охраны Арсен Шамхалов и Павел Грицина, воспитатель отдела по воспитательной работе с осужденными Валерий Заднепровский, дежурный помощник начальника колонии Сергей Андриященко, двое оперуполномоченных оперативной группы Роман Берсенев и Сергей Лабинский в зависимости от роли каждого признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и в организации совершения указанного преступления (ч.3 ст.33, п.«а» ч.3 ст.286, п.п.«а,в» ч.3 ст.286 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). Кроме того, Арсен Шамхалов и Андрей Криволапов также признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 16-летнего осужденного (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, временно исполняющий обязанности начальника колонии дал незаконное указание дежурному помощнику вечером 24 ноября 2015 года пропустить в административное здание дежурной части сотрудников охраны и оперуполномоченных с целью применения психологического и физического насилия для подавления морально-волевых качеств прибывающих осужденных. При этом дежурному помощнику также было дано указание отключить видеокамеры наружного наблюдения на период въезда и выезда автозака с осужденными. В целях конспирации на лица злоумышленников были надеты маски-балаклавы, исключающие возможность их опознания. В ночь на 25 ноября 2015 года в колонию прибыли 7 осужденных, которых после выполнения необходимых процедур провели в помещение дисциплинарного изолятора, где сотрудники колонии при отсутствии законных оснований стали наносить не оказывавшим какого-либо сопротивления осужденным множественные телесные повреждения, отдавая указания о выполнении физических упражнений и выкрикивая оскорбительные выражения в их адрес. г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.4/1 телефон, факс: 8-861-268-54-15

В результате молодым людям были причинены телесные повреждения в виде гематом, ушибов, ссадин и кровоподтеков, в том числе одну из них причинен вред здоровью средней тяжести. 16-летнему осужденному в ходе избиения старшим инспектором и начальником караула причинена черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга, в результате чего потерпевший скончался в больнице.

Приговором суда 8 бывшим сотрудникам колонии назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2,6 до 5 лет.

Шамхалову и Криволапову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года. Все фигуранты лишены права занимать должности в Федеральной службы исполнения наказаний России сроком на 3 года.