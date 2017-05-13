В России отмечают День образования Черноморского флота

Сегодня в нашей стране отмечают День образования Черноморского флота, ему исполняется 234 года.
Особенно любят этот праздник в Новороссийске. В городе-герое сегодня на 30 кораблях поднимут Андреевские флаги. Наиболее отличившимся морякам присвоят очередные воинские звания, вручат памятные подарки и награды.
Жителей и гостей Новороссийска ждут концертные программы на разных площадках города.
В России отмечают День образования Черноморского флотаСуббота, 13 мая 2017 10:59
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Сегодня в нашей стране отмечают День образования Черноморского флота, ему исполняется 234 года.
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