В России отмечают День образования Черноморского флота

Сегодня в нашей стране отмечают День образования Черноморского флота, ему исполняется 234 года.

Особенно любят этот праздник в Новороссийске. В городе-герое сегодня на 30 кораблях поднимут Андреевские флаги. Наиболее отличившимся морякам присвоят очередные воинские звания, вручат памятные подарки и награды.

Жителей и гостей Новороссийска ждут концертные программы на разных площадках города.