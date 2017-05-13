На Кубани открыли ореховый питомник за 1 млрд рублей

В одной из станиц Динского района Краснодарского края засадили первые гектары орехоплодными культурами, с которых начнется развитие новой отрасли в сельском хозяйстве края.

На первом этапе на 6 гектарах высадили фундук (20 видов) и грецкие орехи (примерно 30 видов), часть этого видового разнообразия создавалась селекционерами около полувека. По идее, которая была озвучена и поддержана материально на сочинском инвестфоруме, в регионе уже через 4 года размер площадей, занятых орехоплодными культурами, возрастет до 1,3 тысячи гектар.

Таким образом на Кубани будет создан питомник, который должен обеспечить посадочным материалом будущие хозяйства по производству орехов, что позволит если не полностью, то в значительной мере избавиться от потребности в импорте продукции данного вида. Общий объем инвестиций оценивается 1 миллиард рублей, первый урожай планируют собрать уже через 6 лет.