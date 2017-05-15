Вознесения Господня - Престольный праздник храма Вознесения Господня в Пашковке, в этот день 25 мая будет совершаться две Божественные Литургии: ранняя в 06:30 и поздняя в 08:30. После поздней Литургии будет совершаться Крестный ход.

Вознесение Господне, на латинском «ascensio», является событием истории Нового Завета. В этот день Иисус Христос вознесся во плоти на небо, завершив свое земное служение. В память об этом событии, а также обещании о втором пришествии, был установлен переходящий христианский праздник.

Праздник Вознесения Господня отмечается не в определенный день, а привязан к другому христианскому празднику – Пасхе, после которой отмечается на сороковой день. Однако он всегда приходится на четверг (шестая неделя после Пасхи). В этом году праздник Вознесение Господне 25 мая.

Вознесение Господне – один из двенадцати двунадесятых праздников в православном христианстве.

В Евангелии говорится, что после чудесного Воскресения Иисус Христос еще сорок дней оставался с учениками. Он рассказывал им про Царствие Божие, напутствовал о том, как им дальше проповедовать христианскую веру.

И вот на сороковой день Он явился своим апостолам в Иерусалиме, и они вместе взошли на Елеонскую гору. Там Христос дал своим ученикам последние наставления, а потом вознесся на небо на их глазах. Поклонившись Ему, ученики вернулись в Иерусалим с огромной радостью, потому что этот день не является днем утраты Бога или разрыва с Ним, а призывает к преображению и восхождению в Его Царствие.

Священное Писание говорит, что Иисус постоянно незримо присутствует на Земле.

После того, как свершилось Его Вознесение, на десятый день Святой Дух явился апостолам, дал им силы проповедовать учение среди людей. В этот день празднуется Пятидесятница (пятидесятый день после Пасхи).

Поскольку праздник посвящен Господу, во время богослужения священники надевают белые одежды, символизирующие Божественный свет. Празднование имеет один день предпраздненства и еще восемь дней попразднства.

Накануне, за день до праздника (это 39-й день после Пасхи, среда), в храмах проводится чин «отдания» Пасхи. Это последний день попразднства многодневного праздника. В четверг, на Вознесение Господне, совершается торжественная литургия, после которой, пока колокола продолжают звонить, проходит чтение той части Евангелия, которая посвящается Вознесению Христову.

В пятницу следующей, седьмой после Пасхи, недели, отмечается отдание, то есть окончание праздника. В этот день проходит богослужение с теми же молитвами и песнопениями, которые проходили в самый первый день праздника.

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Ярославского78/4, тел.: 8-918-410-89-00, (861) 227-57-58, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , сайт: voznes.prihod.ru