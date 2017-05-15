Дворцу пионеров - 80 лет!

В Зимнем театре Сочи состоялся большой праздничный концерт, посвященный 80-летнему юбилею городского Центра внешкольной работы, более известного под прежним названием Дворец пионеров. Перед началом торжества все гости ознакомились с выставкой фотографий и документов, рассказывающих об истории этого учебного учреждения. Педагогов и воспитанников Центра внешкольной работы с юбилейной датой поздравила заместитель главы города Сочи Ирина Романец.

Центр внешкольной работы города Сочи был создан в 1937 году. В пяти открывшихся кружках педагоги начали работу с детьми, проявлявшими склонность к художественному и техническому творчеству. В годы Великой Отечественной войны педагоги-мужчины ушли на фронт, а женщины создали из числа ребят концертную бригаду для работы в госпиталях приморского города. Всего за 80 лет школу воспитания и обучения в Центре внешкольной работы прошли более 200 тысяч юных сочинцев. Самыми знаменитыми выпускниками являются депутат Государственной Думы России Константин Затулин, военный моряк-подводник, Герой Российской Федерации Андрей Звягинцев, известный журналист, руководитель утреннего вещания Первого канала российского телевидения Кирилл Рыбак, олимпийская чемпионка "Рио-2016", теннисистка Елена Веснина, знаменитый актер, участник многих комедийных шоу Михаил Галустян.

Праздничное представление в Зимнем театре превратилось в красочный рассказ об истории Центра внешкольной работы Сочи.

Ирина СИЗОВА