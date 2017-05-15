Победил "репортер" из Сочи!

Лучшим юнкоровским коллективом Краснодарского края в 2017 году признано творческое объединение "Репортер" Центра внешкольной работы города Сочи. Такое решение приняло жюри конкурса юных журналистов "Креатив инициатив", организованного Краснодарским краевым отделением Союза журналистов России и факультетом журналистики Кубанского государственного университета.

- Победа воспитанников творческого объединения "Репортер" из Сочи вполне закономерна! Занятия с одаренными, талантливыми детьми в приморском городе ведутся целенаправленно, педагоги Центра внешкольной работы уделяют этому огромное внимание. Творческое объединение "Репортер" действует более 35 лет. За эти годы здесь подготовлена плеяда отличных корреспондентов, работающих сегодня в средствах массовой информации различных городов нашей страны, - подчеркнул председатель Краснодарского краевого отделения Союза журналистов России Вячеслав Смеюха.

В отдельных номинациях конкурса "Креатив инициатив" в этом году воспитанники "Репортера" также выступили очень успешно. В номинации "Репортаж" призером стал ученик 8-й сочинской школы Михаил Поздняков, а в номинации "Очерк" победу одержала ученица 1-й сочинской гимназии Арина Антонова. Они оба занимаются в творческом объединении "Репортер" Центра внешкольной работы города Сочи.

Ирина СИЗОВА