Синоптики спрогнозировали дождливое начало недели на Кубани

В начале недели 15 мая местами на территории края прогнозируются дожди, а 16 мая дожди ожидаются уже в большинстве районов, в отдельных пунктах — сильный дождь и гроза. Об этом сообщает краевой гидрометцентр.

«Температура воздуха ночью 15 мая составит +9°C…+14 °C, в юго-восточных предгорьях при прояснениях +5 °C…+10°C, днем температура прогнозируется на уровне +16°C…+21 °C. При этом ветер восточной четверти 5−10 м/с, местами и при грозе порывы составят до 13−18 м/с. Температура воздуха ночью 16 мая прогнозируется на уровне +10°C …+15°C, днем около +15°C …+20°C», — уточняется в сообщении.

На Черноморском побережье 15 мая и 16 мая также ожидается кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь. Ветер юго-западный, южный с переходом на северо-западный, северный 6−11 м/с, при грозе порывы ветра ожидаются до 13−18 м/с. В Новороссийске 16 мая ветер северо-восточный 12−14 м/с порывами до 20−23 м/с.