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В Грузии сообщили о возобновлении морского сообщения между Батуми и Сочи

Понедельник, 15 мая 2017 09:27
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«Рейсы на начальном этапе будут осуществляться один раз в неделю быстроходным судном на подводных крыльях “Комета”, рассчитанном на 114 пассажирских мест», — сообщил глава грузинской компании, осуществляющей морские перевозки.
Если маршрут будет востребован, число еженедельных рейсов увеличат.

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