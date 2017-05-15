В Грузии сообщили о возобновлении морского сообщения между Батуми и Сочи

«Рейсы на начальном этапе будут осуществляться один раз в неделю быстроходным судном на подводных крыльях “Комета”, рассчитанном на 114 пассажирских мест», — сообщил глава грузинской компании, осуществляющей морские перевозки.
Если маршрут будет востребован, число еженедельных рейсов увеличат.
В Грузии сообщили о возобновлении морского сообщения между Батуми и СочиПонедельник, 15 мая 2017 09:27
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«Рейсы на начальном этапе будут осуществляться один раз в неделю быстроходным судном на подводных крыльях “Комета”, рассчитанном на 114 пассажирских мест», — сообщил глава грузинской компании, осуществляющей морские перевозки.
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