Слишком большой курортный сбор сейчас делать невыгодно

Изначально было установлено, что его сумма не должна превышать 150 рублей в сутки с человека. Затем рекомендуемая сумма снизилась до 100 рублей.

Теперь же сумму курортного сбора в регионах планируют установить на уровне от 30 до 50 рублей в сутки.

28 апреля 2017 года законопроект о курортном сборе был одобрен правительством РФ, а 6 мая внесен в Государственную думу на рассмотрение.

Каждый из пилотных регионов, в число которых вошел и Краснодарский край, готовят нормативные документы и прорабатывает механизмы, за счет которых будут аккумулироваться собранные средства и направляться на развитие курортной инфраструктуры.

Представители субъектов сообщили: для того чтобы не отпугнуть туристов, они намерены установить сумму сбора значительно ниже рекомендованных законопроектом 100 рублей. При этом в Ставропольском крае планируется установить единую сумму для всех муниципалитетов. А в Крыму и Краснодарском крае она будет разной в зависимости от популярности курортов.