〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Слишком большой курортный сбор сейчас делать невыгодно

Понедельник, 15 мая 2017 09:28
Оцените материал
(0 голосов)

Изначально было установлено, что его сумма не должна превышать 150 рублей в сутки с человека. Затем рекомендуемая сумма снизилась до 100 рублей.
Теперь же сумму курортного сбора в регионах планируют установить на уровне от 30 до 50 рублей в сутки.
28 апреля 2017 года законопроект о курортном сборе был одобрен правительством РФ, а 6 мая внесен в Государственную думу на рассмотрение.
Каждый из пилотных регионов, в число которых вошел и Краснодарский край, готовят нормативные документы и прорабатывает механизмы, за счет которых будут аккумулироваться собранные средства и направляться на развитие курортной инфраструктуры.
Представители субъектов сообщили: для того чтобы не отпугнуть туристов, они намерены установить сумму сбора значительно ниже рекомендованных законопроектом 100 рублей. При этом в Ставропольском крае планируется установить единую сумму для всех муниципалитетов. А в Крыму и Краснодарском крае она будет разной в зависимости от популярности курортов.

Прочитано 37 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Грузии сообщили о возобновлении морского сообщения между Батуми и Сочи В многоэтажках Краснодара отключат горячую воду с 15 до 29 мая »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.