Жителям Кубани предлагают анонимно сдать кровь на ВИЧ

В городах республики с наиболее высокой заболеваемостью, среди которых Кумертау, Мелеуз, Салават, Ишимбай, Нефтекамск и другие, для молодежи будет проведена серия информационных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.

В рамках акции каждый желающий сможет получить консультацию специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, объективно оценить для себя риски заражения, получить специальную литературу и пройти бесплатное экспресс-тестирование. Благодаря современным технологиям эта процедура абсолютно безболезненна, получение результата — через 15 минут.

В дни акции бесплатно и анонимно обследоваться можно будет также в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.