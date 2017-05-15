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Жителям Кубани предлагают анонимно сдать кровь на ВИЧ

Понедельник, 15 мая 2017 09:32
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В городах республики с наиболее высокой заболеваемостью, среди которых Кумертау, Мелеуз, Салават, Ишимбай, Нефтекамск и другие, для молодежи будет проведена серия информационных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.

В рамках акции каждый желающий сможет получить консультацию специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, объективно оценить для себя риски заражения, получить специальную литературу и пройти бесплатное экспресс-тестирование. Благодаря современным технологиям эта процедура абсолютно безболезненна, получение результата — через 15 минут.

В дни акции бесплатно и анонимно обследоваться можно будет также в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

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