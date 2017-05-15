В Анапе появится новый детский сад

В 3 квартале 2018 года в Анапе построят новый детский сад. 2-х этажное здание расположится по адресу г.Анапа, ул.Парковая, 33 и станет частью нового жилого комплекса «Привилегия».

Детский сад, рассчитанный на 144 места, будет оснащен полностью в соответствии с новыми стандартами всей необходимой материально-технической базой. Авторы проекта отмечают, что группы будут светлыми и просторными, у детей появится возможность познакомиться со всем многообразием игрушек, конструкторов, развивающей литературы.

«Мы постарались предусмотреть все, чтобы дети в новом детском саду получали максимум удовольствия от проведенного там времени. По нашим расчетам, свои первые группы сад сформирует уже в 2019 году», - рассказал директор СК «Каскад» Вреж Атмачьян.

Отметим, что в данной части города существует дефицит дошкольных образовательных учреждений. Как пояснили в администрации города, ситуация должна измениться в лучшую сторону ввиду того, что застройщики новых жилых комплексов берут на себя обязательства по созданию новых детских садов. На сегодня строительная компания «Каскад» первой объявила о создании нового социального объекта подобного рода в восточной части города.