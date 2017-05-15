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«Краснодар Водоканал» продолжает замену сетей

Понедельник, 15 мая 2017 12:08
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Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершили работы по замене сетей водопровода на ул. Тургенева, 223. Замена трубопровода позволила нормализовать водоснабжение многоквартирного жилого дома.
В целях улучшения качества воды специалистами предприятия была проведена замена старого водопровода диаметром 110 мм протяженностью 35 метров на новый пластиковый. Также для дальнейшего качественного обслуживания внутридомовых сетей водопровода была заменена запорная арматура.
Мероприятия по прокладке сетей были выполненыоткрытым способом. Для работ специалисты использовали специальную технику и современные материалы.

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