Плановые работы в филиале «Таманский групповой водопровод»

В связи с проведением планово-профилактических работ по дезинфекции и промывке РЧВ г.Яновского, магистральных водоводов В-3, В-4, В-33, В-34, разводящих водопроводных сетей с 09.00 часов 15 мая до 03.00 часов 16 мая 2017 года будет прекращена подача воды потребителям:

хут. Соленый, ст. Ахтанизовская, пос. Пересыпь, пос. За Родину, пос. Сенной водовыделы №2, №4.

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.