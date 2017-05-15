Олимпийское гостеприимство – всей стране

Олимпийское гостеприимство Сочи идет в регионы. Очередной курс по этой теме открылся сегодня в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ). Его участники - представители российских городов, которые готовятся к крупным спортивным стартам.

- Образовательная программа «Олимпийское гостеприимство» была разработана в рамках подготовки Сочи к мировому празднику спорта. Ее основная цель – подготовка кадров индустрии сервиса в соответствии с высокими олимпийскими стандартами. В ближайшее время наша страна проводит еще целый ряд крупных спортивных мероприятий, включая Кубок Конфедераций, Универсиаду-2019 и другие. Принять гостей на таком же высоком уровне, как и на зимних Олимпийских играх 2014 года, поможет сочинский опыт по подготовке кадров, - отметили в Российском Международном Олимпийском Университете.

Среди собравшихся в кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза», – организаторы международных состязаний, руководители мест размещения, управляющие спортивных объектов. В Сочи они приехали из Красноярска, Хабаровска, Саранска и даже Алматы. Задача – не только получить необходимые знания, но и передать их своим сотрудникам.

- В Дирекции Универсиады-2019 я занимаюсь вопросами организации питания. Особый интерес вызывает работа с различными клиентскими группами, начиная от спортсменов и болельщиков, заканчивая волонтерами и представителями прессы. Для этого необходимо очень четко понимать запросы, что необходимо сделать, чтобы на Универсиаде было удобно и соревноваться, и отдыхать, и работать, - рассказала представитель Красноярска Евгения Трощенко.

Слушатели курса «Олимпийское гостеприимство» в РМОУ изучат все тонкости сервиса международного класса. Как мотивировать и стимулировать сотрудников? Каким должен быть «сервисный человек»? Как создать правильную атмосферу? Теоретические знания будут тут же подтверждены практическими занятиями. Своим опытом с участниками семинара поделится известный российский бизнес-тренер, психолог Евгения Тополова.

- Мы не только изучим все стандарты сервиса, но и разберем практические кейсы, включая примеры решения конфликтных ситуаций, проведение интервью и создание условий для мотивации линейного персонала, определения ожиданий различных клиентских групп и многие другие, - подчеркнула Евгения Тополова.

Занятия по «Олимпийскому гостеприимству» в Сочи продлятся три дня. Следующий цикл семинаров намечен уже на осень этого года.

Ирина СИЗОВА