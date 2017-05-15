Почта России внедрилановейшую логистическую IT-систему

Почта России завершила внедрениесовременной логистической информационной системы на всей территории страны. Новый программный продукт позволяет с помощью математической модели заранее рассчитать и спланировать наиболее эффективный маршрут и способ (ж/д, авто, авиа, водный)пересылки почтовых отправлений в любую точку России.

В единую систему объеденывсе 82 региональных филиала Почты России, около 1000 сортировочных узлов, почтамтов и мест международного почтового обмена, а также крупные логистические объекты Почты: логистические почтовые центры и автоматизированныесортировочные центры.

Если раньше оптимальные маршрутыпросчитывались сотрудниками вручную, что занимало длительное время и осуществлялось около 1-2 раз в год, то с запуском новой системы все расчеты делает компьютер за считаные секунды. Он способен ежедневно анализировать порядка 1 млрд различных вариантов маршрутов, выбирая наиболее оптимальные как с точки зрения сроков, так и стоимости доставки отправлений.

Математическая модель минимизирует возможность человеческой ошибки при принятии решений и позволяет учестьбольшинство факторов, влияющих на выбор оптимального маршрута доставки почтовых отправлений. В случае нарушений в работе логистической цепи система позволяет оперативно вносить коррективы.

До конца года система будет масштабирована на внутрирегиональные маршруты по всей территории России для повышения эффективности планирования пересылки почтовых отправлений до каждого из 42 тыс. отделений почтовой связи.

«Внедрение новой системы даетвозможность планировать время и стоимость доставки каждого почтового отправления, выбирая наиболее оптимальные маршруты. Это позволяет не только выдерживать контрольные сроки пересылки, но и по некоторым направлениям доставлять почту быстрее норматива, а также выявлять «узкие места» в производственно-логистической сети предприятия и оперативно устранять их. Более того, система позволяет на 10-15% сократить затраты на логистику, что сказывается на общем снижении производственных расходов», - отметил заместитель генерального директора Почты России по логистике Алексей Скатин.

Система создана на базе одного из наиболее современных в мире IBP (IntegratedBusinessPlanning)-продуктов, разработанного компаниейRiverLogic,Inc. Математическая модельПочты России настроена одним из ведущих российских поставщиков ИТ-услуг – компаниейMAYKOR-GMCS.Новая логистическая система работает на базе собственных серверных мощностей Почты России. Личные данные пользователей обеспечены многоуровневой системой защиты, что исключает возможность проникновение внешних угроз.