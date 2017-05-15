Краснодарские коллекторы находятся под контролем

Судебные приставы Краснодарского края составили 4 протокола об административных правонарушениях в отношении сотрудников коллекторских агентств.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» вступил в силу 1 января 2017 года – и это явилось прорывом в вопросе контроля государством за деятельностью коллекторских агентств.

Указом Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в госреестр.

В связи с этим, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю создан отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Именно его специалисты занимаются работой с коллекторскими агентствами, рассматривая каждую отдельную организацию и вынося решение – быть такой компании в едином реестре или нет.

Сюда же поступают жалобы на недобросовестные действия коллекторов. Чаще всего граждан беспокоят слишком частые телефонные звонки и смс-сообщения от лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Один из последних случаев – обращение жительницы Сочи. Два представителя коллекторского агентства за одну неделю позвонили женщине не менее 20 раз. По результатам судебными приставами составлены в отношении нарушителей протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Еще один протокол за аналогичное нарушение был составлен в г. Краснодаре. Кроме того, в ходе проверок судебными приставами в краевом центре было выявлено коллекторское агентство, не включенное в государственный реестр юридических лиц, но ведущее активную деятельность. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Для сравнения: если часть 1 указанной статья КоАП РФ влечет наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, санкции, предусмотренные частью 4, куда более весомо. Для юридических лиц это административный штраф от двухсот тысяч до двух миллионов рублей.

В настоящий момент подготовленные судебными приставами материалы переданы в суд.