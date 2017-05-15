Кубань посетил внук лётчика, погибшего в Великую Отечественную в небе над Абинским районом

В сентябре 2016 года Абинская группа поискового отряда «Кубанский плацдарм» доложила об обнаружении места падения боевой машины в горно-лесистой местности между хутором Эриванским и одноименной станицей.

Начались поиски родных и близких погибшего пилота. Ключевую роль в них сыграли судебные приставы Краснодарского края – участники поискового отряда «Долг». Работа эта увенчалась успехом – из г. Клинцы Брянской области работникам Управления ФССП России по Краснодарскому краю отозвался Виталий Васильевич Еремин, сотрудник полиции МО МВД России «Клинцовский» - внук Нины Островской (в замужестве – Клетной), родной сестры лейтенанта Островского.

Виталий Еремин с большим вниманием отозвался на известие о своем героическом родственнике. Им было принято решение – в канун Дня Победы приехать в Краснодарский край. Гость посетил хутор Эриванский, на мемориале которого увековечено имя Василия Островского, место падения боевой машины – в горно-лесистой местности между хутором и одноименной станицей, затем станицу Эриванскую, где фактически был захоронен расстрелянный в воздухе советский лётчик. Также в станице поисковики абинской группы ККОПО «Кубанский плацдарм» организовали встречу потомка летчика с живой свидетельницей последнего боя 24-го апрельского дня 1943 года – Клавдией Васильевной.

Напомним, что согласно информации, собранной и обработанной ПО «Кубанский плацдарм», самолет принадлежал 16-му Гвардейскому истребительному авиационному полку. Также поисковиками было выяснено, что пилотом разбившегося самолета был младший лейтенант Василий Поликарпович Островский – ведомый знаменитого Александра Покрышкина. При следовании к цели, в районе станицы Абинской, его самолет неожиданно был атакован и подбит парой Ме-109, но Островский сумел выброситься из горящего самолета на парашюте и уже в воздухе был расстрелян немецкими пилотами.

24 апреля 1943 года он не вернулся с выполнения боевого задания на самолете Аэрокобра. По документам Центрального архива Министерства обороны РФ он до сих пор числится пропавшим без вести.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю