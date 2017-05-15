Главный судебный пристав Краснодарского края проведёт приём граждан в станице Крыловской

В целях совершенствования работы по приему граждан, проживающих в районах Краснодарского края, оказания содействия заявителям, а также осуществления оперативного контроля за состоянием работы судебных приставов-исполнителей руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю — главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров проведёт выездной приём граждан в отделе судебных приставов по Крыловскому и Павловскому районам.

Приём будет проводиться 17 мая 2017 года, с 13-00, по адресу: ст. Крыловская, ул. 151-й Стрелковой дивизии, 7.

Предварительная запись на приём осуществляется по тел.: (861) 262-46-82 (в Краснодаре) и (86161)3-14-28 (в ст. Крыловской).