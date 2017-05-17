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«Краснодар Водоканал» модернизирует насосные станции

Среда, 17 мая 2017 08:48
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В рамках мероприятий по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работы по замене оборудования на городских водопроводных насосных станциях (ВНС).

На сегодняшний день специалисты предприятия выполнили замену сетей на насосной станции, обеспечивающей водоснабжение теплопункта и жилых домов на ул. Жлобы.

В целях удобства абонентов работы по замене старого участка трубопровода диаметром 100 мм общей протяженностью около 6 метров были выполнены оперативно в течение 4 часов. Кроме того, на станции заменено 3 единицы запорной арматуры, являющихся незаменимым оборудованием при эксплуатации системы водоснабжения.

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