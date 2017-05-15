Взыскивать деньги за поврежденные газоны и бордюры будут с участников ДТП

Евгений Первышов заявил о том, что ежедневно в городе происходит до 100 аварий, во время которых повреждаются бордюры, газоны, электрические опоры, урны, остановочные павильоны, и восстанавливать их приходится за счет городского бюджета.

В качестве примера он привел крупную аварию, которая произошла утром 14 мая на улице Трудовой Славы, в результате которой была серьезно повреждена остановка общественного транспорта. Мэр потребовал, чтобы ущерб от таких аварий взыскивали с виновников ДТП.

Правовому управлению администрации поручено систематизировать эту работу с подключением всех профильных управлений и департаментов, сообщает пресс-служба городской администрации.