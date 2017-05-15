В России создают базу данных о каждом жителе страны‍

Министерство юстиции России совместно с министерством финансов и ФНС с начала года разрабатывает единый реестр населения, объединяющий сведения обо всех гражданах страны. Об этом «РИА Новости» рассказала директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста Александра Дронова.

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует», — отметила Дронова, подчеркнув, что в России никогда еще не было единой базы данных, которая содержала бы все данные о населении.

Дронова объяснила, что в едином реестре «во главу угла ставится человек», к которому «подстыковываются различные связи» о его статусах, которые связаны с актами гражданского состояния, с налоговой системой, а также с правоохранительной системой и так далее.