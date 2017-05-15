17 мая в Краснодаре проверят систему оповещения населения

Плановая проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет в среду с 10 до 11 утра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Краснодарцев призывают сохранять спокойствие и оставаться на своих рабочих местах или дома.