Плановые работы в филиале «Таманский групповой водопровод»

В связи с проведением организационно-технических мероприятий по замене напорного коллектора насосной станции 2-го подъема (I этап) будет прекращена подача воды потребителям:

- пос. Сенной водовыделы №1, №3, пос. Юбилейный, пос. Волна Революции с 08.00 часов 17 мая до 11.00 часов 18 мая 2017 года;

- пос. Сенной водовыделы №2, №4, ст. Старотитаровская, пос. Стрелка, хут. Белый, ст. Вышестеблиевская, пос. Виноградный, пос. Прогресс, пос. Таманский, пос. Артющенко, пос. Веселовка, пос. Волна, пос. Приморский, хут. Соленый, ст. Ахтанизовская, пос. Пересыпь, пос. За Родину, ст. Запорожская, пос. Красноармейский, пос. Ильич, пос. Батарейка, пос. Приазовский, ст. Фонталовская, пос. Кучугуры с 11.00 часов 17 мая до 11.00 часов 18 мая 2017 года.

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.