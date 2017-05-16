〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Блогеры едут в Сочи

Вторник, 16 мая 2017 17:19
Оцените материал
(1 Голосовать)

В Сочи соберутся блогеры. Более 500 популярных авторов и пользователей российского Интернета станут участниками специальной конференции «НеФорум». Самое масштабное событие сферы социальных медиа России и стран СНГ стартует 19 мая на курорте «Роза Хутор». Его основным партнером выступает Группа Интеррос.

- «НеФорум блогеров» проходит с 2012 года. Конференцию принимали Москва, Новосибирск, Уфа, Минск и Казань. Необычное название было выбрано неслучайно, оно подчеркивает неформальность обсуждений, - отмечают организаторы «НеФорума».

Несмотря на живой формат общения, в рамках конференции будут подниматься самые актуальные для российской блогосферы вопросы: изменение каналов потребления информации, борьба за аудиторию, авторов и контент, игровой блогинг, цифровая безопасность, выбор успешного формата, правовое регулирование блогосферы, монетизация социальных сетей.

- Большое внимание будет уделяться вопросам развития блогосферы в индустрии туризма, - сообщают организаторы мероприятия.

Участие в сессиях «НеФорума блогеров» - бесплатное, достаточно зарегистрироваться на сайте neforum.org. Необычная конференция на курорте «Роза Хутор» в Сочи продлится два дня.

 

Ирина СИЗОВА

Прочитано 64 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Плановые работы в филиале «Таманский групповой водопровод» 56 штрафов списаны с банковского счета должника »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.