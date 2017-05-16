56 штрафов списаны с банковского счета должника

30 тысяч рублей были взысканы судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по взысканию штрафов специально уполномоченных органов УФССП России по Краснодарскому краю с нарушителя правил дорожного движения.

Гражданин З. попадал в поле зрения инспекторов дорожного движения ни много ни мало 56 раз. При этом, в предусмотренные законом сроки ни один из штрафов оплачен не был и с течением времени все они поступили в Службу судебных приставов. В итоге 56 исполнительных документов были объединены в одно сводное исполнительное производство.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав предпринял в отношении злостного нарушителя предусмотренные законом меры. С учетом явного нежелания должника расплачиваться добровольно, работником Службы были предприняты меры по принудительному взысканию задолженности. Сделать это оказалось несложно – необходимая сумма имелась на банковском счете нарушителя.

Судебным приставом было списано 28 тысяч рублей основного долга, а также 2 тысячи рублей исполнительского сбора, которые также поступят в доходную часть государственного бюджета.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю