〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Белореченском районе полицейский подозревается в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибла женщина

Вторник, 16 мая 2017 17:21
Оцените материал
(1 Голосовать)

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела МВД России по Курганинскому району. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ).

По версии следствия, вечером 14 мая 2017 года мужчина двигался на автомобиле «Lexus» по улице Железнодорожной в городе Белореченске, где допустил наезд на переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе 26-летнюю женщину. В результате ДТП ей были причинены травмы, от которых она скончалась на месте. В ходе допроса водителем даны признательные показания.

Проведена служебная проверка, по результатам которой, полицейский уволен по отрицательным мотивам из органов внутренних дел.

Прочитано 125 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « 56 штрафов списаны с банковского счета должника Старт юбилейного сезона Drift Battle Series прошел в рамках OZ Drift Show »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.