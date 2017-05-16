Старт юбилейного сезона Drift Battle Series прошел в рамках OZ Drift Show

После долгого перерыва дрифт вернулся в Краснодар. Дебютный этап состоялся 14 мая на площадке OZ МОЛЛ. У пилотов было полгода межсезонья, чтобы достойно приготовиться к старту сезона 2017 года. И спортсмены потратили это время с пользой: заключили договоры с новыми спонсорами, улучшили и настроили свои автомобили, и, конечно же, уделили особое внимание тренировкам.

Поклонникам дрифта организаторы предоставили уникальную возможность – посетить сервис-парк, где каждый смог пообщаться с пилотами, сфотографироваться с автомобилями и поучаствовать в автограф-сессии пилотов.

Традиционно «OZ Drift Show» стал местом проведения первого этапа соревнований RC DRIFT Dи BAH, чемпионата по дрифту среди радиоуправляемых автомобилей.

Совместно с отделом пропаганды ГИБДД города Краснодара чемпионат DriftBattleSeries участвовал в международной акции «Сохрани жизнь, #Сбавь скорость». Пилоты чемпионата еще раз напомнили всем зрителям мероприятия о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на дорогах.

Не остались без внимания и поклонники двухколесного транспорта. Специально для них организаторы пригласили представителей мотоспорта. В перерыве между квалификацией и парными заездами дрифтеров на треке прошли выступления профессиональных стантрайдеров.

В конце дня функционировало дрифт-такси. Пилоты позволили всем желающим почувствовать себя настоящим дрифтером. Любой зритель старше 12 лет смог прокатиться по треку с понравившимся ему пилотом на его гоночном автомобиле.

В первом этапе приняли участие восемь гонщиков из различных городов России: Краснодар, Воронеж, Ставрополь, Ростов-на-Дону. С самого утра шла напряженная подготовка к официальному открытию и парным заездам. Все пилоты благополучно прошли административные, технические и медицинские проверки. После чего судьи и организаторы провели первый брифинг для участников, по итогам которого обозначили задания на тренировочные заезды, квалификацию и парные заезды.

Тренировочные заезды проводятся для пилотов, чтобы те «прикатались» к трассе и запомнили ее конфигурацию. Именно после этого начинается первый оценочный этап соревнований – квалификация. Этот этап оценивается максимум в сто баллов, которые даются каждому пилоту перед заездом. Участники имеют три попытки показать наилучший проезд судейского задания и сохранить эти баллы. За каждую допущенную ошибку на оценочном участке баллы снимаются.

По итогам квалификации была составлена сетка парных заездов, а в лидеры чемпионата выбился пилот под стартовым номером 4 - Максим Сулимин из Краснодара, сохранив 98 полных баллов.

В парных заездах велась честная борьба между участниками чемпионата. Все пилоты находились в равных условиях. Гонщики из Краснодара, Воронежа, Ростова-на-Дону и Ставрополя сожгли не одну и не две пар покрышек, прежде чем дошли до финала.

Именно в финальных заездах были выявлены победители первого этапа DBS 2017:

В командном зачете места распределились следующим образом:

1 место – команда AKHMATRacingTeam, г. Грозный;

2 место – команда «Моторный Цех», г. Краснодар.

В личном зачете:

1 место – Ярослав Фенов, стартовый номер 2, г. Краснодар;

2 место – Евгений Сержантов, стартовый номер 6, г. Воронеж;

3 место – Максим Сулимин, стартовый, номер 4, г. Краснодар;



Помимо основных призовых мест в этом году были вручены особые кубки по следующим номинациям:

- Специальный кубок OZ МОЛЛ, Евгений Матвеев, стартовый номер 33, г. Краснодар;

- The bes tcar (конкурс иллюминаций) – Максим Сулимин, стартовый номер 4, г. Краснодар;

- Лидер квалификации – Максим Сулимин, стартовый номер 4, г. Краснодар.

На торжественной церемонии победителям были вручены кубки DriftBattleSeries и подарки от партнеров чемпионата.

Первый этап юбилейного сезона 2017 окончен. Но это было лишь начало. Впереди нас ждет второй этап 24 июня на СТК Пилот в Усть-Лабинске. Последующие этапы также пройдут в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре.