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В Павловском районе модернизировали больше половины котельных‍

Среда, 17 мая 2017 09:19
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В Павловском районе в мае начали подготовку к следующему отопительному сезону. За последние 7 лет инвестор вложил около 170 млн рублей в обновление системы теплоснабжения. Больше половины котельных в районе уже работают по современным стандартам. И это — пример для других муниципалитетов. Власти края в первую очередь помогают тем районам, которые и сами стараются модернизировать инфраструктуру, привлекая спонсоров.

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