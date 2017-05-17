В Павловском районе модернизировали больше половины котельных‍

В Павловском районе в мае начали подготовку к следующему отопительному сезону. За последние 7 лет инвестор вложил около 170 млн рублей в обновление системы теплоснабжения. Больше половины котельных в районе уже работают по современным стандартам. И это — пример для других муниципалитетов. Власти края в первую очередь помогают тем районам, которые и сами стараются модернизировать инфраструктуру, привлекая спонсоров.