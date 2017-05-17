На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

В экстренных службах региона предупредили о сильных осадках и возможных подтоплениях низинных местностей из-за них.

От Геленджика до Магри ожидаются резкие подъемы уровня воды в руслах, местами с достижением неблагоприятных отметок, сообщили в МЧС по Краснодарскому краю.

Накануне, 16 мая, в столице Краснодарского края прошли обильные осадки и в Краснодаре дороги оказались затоплены водой, что вызвало, по оценке «Яндекс. Пробки» девятибалльные заторы. По словам самих краснодарцев, машины в прямом смысле не ехали по городским дорога, а плыли. В частном секторе в некоторых местах произошло подтопление.

Сегодня, 17 мая, синоптики обещают опять грозовые ливни по всему краю, а местами даже с градом. Также отмечается понижение температуры. Неблагоприятный прогноз сохранится еще несколько дней. Разветрится только к следующей неделе и воздух наконец-то прогреется до 27 °C.