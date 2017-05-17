Дорога Батайск — Краснодар может стать платной

Автодорога будет доступна автомобилистам с 19 мая. Но магистраль могут сделать коммерческой. Планируют установить тариф в размере 3 рубля за каждый километр. Таким образом, чтобы доехать из Батайска в Краснодар, или обратно, придется заплатить около 700 рублей. Решение о введении оплаты за проезд данного участка пока находится на стадии рассмотрения.

В случае его принятия, автомобилистам предложат альтернативный путь объезда платной магистрали. Схему движения приводят на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края: свернуть в районе Батайска в сторону Азова, далее в станицу Старощербиновскую и через Староминскую, по двухполосной трассе Р-256, добираться до краевого центра. Но в пути придется провести 5 часов вместо 3.

Торжественное открытие участка федеральной трассы М-4 «Дон» с 1091 по 1119 километр состоится 19 мая.