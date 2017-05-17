В продукции из Египта обнаружили карантинный объект

За прошедшие выходные госинспекторами было задержано две партии апельсинов. В них обнаружили живые личинки средиземноморской плодовой мухи. Взрослые особи вредителя, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения.
В целях пресечения распространения на территории России карантинного объекта ввоз зараженного груза запрещен, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
В продукции из Египта обнаружили карантинный объектСреда, 17 мая 2017 09:27
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За прошедшие выходные госинспекторами было задержано две партии апельсинов. В них обнаружили живые личинки средиземноморской плодовой мухи. Взрослые особи вредителя, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения.
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