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В продукции из Египта обнаружили карантинный объект

Среда, 17 мая 2017 09:27
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За прошедшие выходные госинспекторами было задержано две партии апельсинов. В них обнаружили живые личинки средиземноморской плодовой мухи. Взрослые особи вредителя, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения.
В целях пресечения распространения на территории России карантинного объекта ввоз зараженного груза запрещен, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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