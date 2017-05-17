Порошенко ввел санкции против «Агрокомплекса»

«Ограничение торговых операций на территории Украины; полное прекращение транзита ресурсов и перевозок территорией Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств. Срок применения — три года», — говорится в документе.

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева был основан в 1993 году отцом нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Выручка предприятия по РСБУ в 2015 году достигла 38,7 млрд рублей (на 46% больше, чем в 2014 году), чистая прибыль — 6,6 млрд рублей (плюс 60%), передает tass.ru.

Ранее Порошенко подписал расширенный список санкций состоящий из 1228 физических лиц и 468 юридических, в отношении которых введены санкции, а также продлены ранее введенные. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы. Введены санкции также против российских компаний «1С», ABBYY и их дочерних предприятий на Украине, запрещены российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компании Mail.ru и «Яндекс».

Аналогичные ограничительные меры введены против крымского винодельческого предприятия «Массандра», завода шампанских вин «Новый свет», винодельческого предприятия «Таврида», агрокомбината «Виноградное», Первомайского винодельческого завода, которые расположены в Крыму.