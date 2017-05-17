На Кубани сотрудники ФСБ задержали две группы браконьеров

В процессе операции «Путина-2017» работники Управление ФСБ вместе с солдатами Росгвардии задержали на Кубани две группы браконьеров.

Нарушители были задержаны с помощью служащих ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Благодаря этому они наткнулись на группу рыболовов в устье реки Еи.

Одна группа браконьеров — трое граждан станицы Старощербиновской — была найдена на плавсредствах в устье реки Еи. Неизвестные осуществляли нелегальную добычу водных биологических ресурсов в местах нереста рыбы с применением запрещенного орудия лова — вентеря.

Вторую же банду браконьеров обнаружили в районе хутора Ленина.

У браконьеров было изъято не менее 30 тысяч особей нелегально выловленной рыбы, а кроме этого лодка и орудия лова. У нарушителей забрали лодки и весь сопутствующий инвентарь.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.