Telegram и Whatsapp скоро могут быть заблокированы

Пользователи Telegram и администраторы российских Telegram-каналов обратились к основателю ресурса Павлу Дурову с петицией, в которой они просят его не допустить блокировки сервиса на территории России, пишут "Ведомости". Петиция опубликована на change.org.

Роскомнадзор до сих пор не получил от команды Telegram никакого ответа. По закону, они должны сделать еще один запрос, и если ответа снова не будет, то ведомство заблокирует мессенджер", - сказано в петиции.

Несколько дней назад в России начались блокировки мессенджеров, не предоставивших сведения о себе для реестра организаторов распространения информации (ОРИ). В их число попали такие сервисы, как Zello, Line, Blackberry Mesenger, vChat, imo.im и WeChat.