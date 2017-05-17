Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) — самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди школьников, студентов колледжей и техникумов.

Модератором дискуссионной площадки выступил Станислав Наумов, член правления, директор по взаимодействию с органами государственной власти, X5 Retail Group.

Участие в дискуссии приняли: Анастасия Бутрым, директор Британской высшей школы дизайна. Алена Владимирская, руководитель рекрутингового агентства Pruffi. Ольга Голодец, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края. Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации. Роберт Уразов, генеральный директор, союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Юлия Чечет, исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани существует нехватка подготовленных кадров в области агропромышленного комплекса и курортной отрасли. Для успешной экономики необходимо повышать престиж рабочих профессий подчеркнул губернатор.

Говорили также о том, что в России необходимо развивать систему непрерывного образования для тех, кому за 30.



"Мы все росли в то время, когда у нас было очень далеко от изобилия все, и я сама шила, я сама могла починить автомобиль. У нас очень строго с этим было - в 18 лет я получила водительские права, и мой папа считал всегда, что ребенок должен уметь сам его починить", - сказала вице-премьер.

В четырех павильонах на территории "Экспоград Юг" гости и участники финала смогли не только ознакомиться с лучшими практиками подготовки высококвалифицированных кадров и принять участие в мастер-классах и презентациях, а также стать свидетелями увлекательных соревнований профессионального мастерства.

Профессионализм конкурсантов будут оценивать 1400 экспертов. Победители и призеры чемпионата войдут в состав национальной сборной WorldSkillsRussia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkillsAbu-Dhabi 2017 и WorldSkillsKazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.