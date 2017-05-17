Справедливое наказание

Один год лишения свободы условно – такова цена агрессии в отношении судебного пристава со стороны жителя Курганинского района Краснодарского края. Мужчина не смог сдержать негативные эмоции, будучи поставленным в известность об оплате штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

Судебный пристав предупредил должника, что за неуплату штрафа в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа»). Но мужчина, явившийся на прием с явными признаками алкогольного опьянения, в знак протеста попытался сбежать из отдела. Причем, невзирая на свое нетрезвое состояние, - на автомобиле!

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) предъявил должнику законные требования – вернуться в здание районного отдела для составления протокола. Однако агрессия нарушителя развернулась во сей красе: он попытался вступить с представителем закона в драку, а, когда его попытки были пресечены, укусил пристава за кисть руки, сообщив при этом, что является ВИЧ-инфицированным и состоит на учете в соответствующем медицинском учреждении.

Итогом бурных эмоций стало возбуждение в отношении неадекватного гражданина уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти»).

Приговором Курганинского районного суда Краснодарского края гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти (не опасного для жизни или здоровья).

Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю