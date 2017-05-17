Кубанские активисты ОНФ будут развивать природное наследие края - Должанскую косу в г. Ейске

Активисты Регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае добились начала работ по развитию инвестиционного потенциала Должанской косы г. Ейска. До́лгая коса — образованная ракушечником зона в Ейском районе на восточном побережье Азовского моря. Она ограничивает с юга Таганрогский залив от моря и является ландшафтным памятником природы Краснодарского края с уникальными ракушечными пляжами, глубоким морем, пресноводными озёрами, богатым животным и растительным миром. Площадь косы «Долгая» составляет 879 га.

В течении года активистами ОНФ неоднократно поднимался вопрос о необходимости развития курортных территорий Ейского района, был проведен ряд исследований, направленных на изучение природного потенциала и инвестиционной привлекательности. Данная проблема также была поднята на встрече актива ОНФ с губернатором Краснодарского края в июле 2016.

В результате была разработана схема развития косы «Долгая», где с учетом категорий земель запланировано нахождение следующих объектов: орнитологический комплекс с научным центром и смотровыми площадками для экскурсантов, лесопарковая зона, гидропарк, пляжная полоса, пешеходные бульвары, центры общекурортного обслуживания, сезонные базы отдыха, благоустроенные кемпинги, санаторно – курортный центр круглогодичного функционирования, бальнеологический центр на основе местных лечебных грязей и мин. Вод, центр виндсерфинга.

Эксперт ОНФ Валерий Черненко представил презентацию проекта развития косы Долгой на рабочем совещании в администрации Ейского района: - «В результате нашего исследования выявлена предполагаемая сумма налогов и сборов от финансово – хозяйственной деятельности физических и юридических лиц на косе «Долгой», она может составить – 1 604 816 000 руб., при предполагаемых появившихся новых рабочих мест порядка 30000. Мы хотели бы включить косу в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2011 - 2018 годы для благоустройства косы, проведения инженерных сетей».

Далее последовал целый ряд встреч с неравнодушными жителями района, предпринимателями, краевыми департаментами, курирующими данное направление. В результате вопрос сдвинулся с мертвой точки и уже сегодня Управление архитектуры и градостроительства Ейского района приступило к разработке технического задания для подготовки документации по планировке косы Долгой в станице Должанская.

Министерство экономики так же подтвердило, что сейчас разрабатывается стратегия социально-экономического развития, в рамках которой прорабатывается концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса края и представленная активом ОНФ информация о развитии косы Долгая Ейского района будет рассмотрена в рамках разработки проекта стратегии.

Планируется, что будут разработаны основные показатели, необходимые для определения инвестиционной привлекательности косы, и объемы нового строительства курортных территорий. Эту территорию власти района намерены развивать и использовать в курортно-оздоровительных целях. Далее уже будут привлечены застройщики.