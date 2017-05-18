Феодальная вотчина

В 2016 году владелец Агрокомплекса «Кущевский» и по совместительству бывший генеральный директор агрохолдинга «Кубань-Агро», совладелец ГК «Север Кубани» Федор Стрельцов дал одному известному российскому изданию интервью, которое было озаглавлено достаточно патетически: «Не мешайте станице работать».

Беседа с крупным аграрием Федором Евгеньевичем проходила сразу после вынесения Кущевским районным судом приговора Надежде Цапок и ее подельникам.

Посыл публикации заключался в следующем: якобы станичники обратились к журналистам и попросили наконец написать материал не о банде Цапков, а о том, как развивается Кущевский район, об успехах в сельском хозяйстве. Представители СМИ решили обратиться именно к Федору Стрельцову, чей комплекс, по его же словам, является «одним из сельскохозяйственных флагманов северной зоны Краснодарского края — обрабатывает почти 10 тысяч гектаров». Описывая свои успехи на сельскохозяйственной ниве, Стрельцов не преминул сказать и о том, что он «порой сталкивается с навязанным ярлыком „кущевский”, фермеру приходится объяснять, что он не имеет никакого отношения к банде Цапка».

— Имидж «бандитской станицы» для Кущевской, к сожалению, по-прежнему актуален. И знаете, почему? Иногда бывает так, что в обычном хозяйственном споре победителем становится тот, кто первым обвинил оппонента в причастности к цапковским делам. Это стало такой беспроигрышной картой,— рассказывал владелец Агрокомплекса «Кущевский», видимо, предчувствовавший, что ему предстоят долгие тяжбы и уголовные дела, связанные с АО «Маяк» и пенсионеркой Анной Данько, земля которых перешла Стрельцову и другим лицам.

Почему же стоит обратить внимание именно на эти слова Федора Евгеньевича? Да потому что, несмотря на все его заверения и выступления в прессе, вопросы к его деятельности, к тому, каким способом он получил земли, которые сейчас обрабатывает его агрокомплекс, есть.

У людей возникают аналогии с тем, как цапковская банда прирастала земельными наделами, используя свои связи в судах.

Следственные органы Краснодарского края и Ростовской области уже заинтересовались деятельностью Стрельцова и других лиц, которым сейчас приходится придумывать оправдательные версии нежданно нахлынувшего земельного богатства.

Попробуем еще раз разобраться в нехитрой, но эффективной схеме получения земли.

В 2012 году не без участия Стрельцова в Кущевском районе создается ООО «Маяк». В апреле 2013 года директор ЗАО «Маяк» В. М. Немычко подписал с директором ООО «Маяк» Д. Н. Тищаевым 16 договоров перенайма земельных участков общей площадью 5276 га, обещая вернуть землю законному арендатору — ЗАО «Маяк» в срок до 28.02.2014 года. После подписания договоров директор ООО «Маяк» Тищаев тут же уволился, а на его место был принят Антонецкий. Зачем произошла такая рокировка, стало ясно в январе 2014-го, когда за месяц до окончания срока найма директор ООО «Маяк» А. А. Антонецкий вместо того, чтобы вернуть землю законному правообладателю — ЗАО «Маяк», подписал с ушедшим с этого поста Д. Н. Тищаевым уже как с физическим лицом новые договоры перенайма все тех же 16 земельных участков общей площадью 5276 га, но на срок аренды до 2027 года! При этом как Антонецкий, так и Тищаев прекрасно знали, что действуют без законных оснований.

В начале февраля 2014 года, не ставя в известность директора ЗАО «Маяк» В. М. Немычко, наивно ждавшего, что земля будет возвращена назад, Антонецкий и Тищаев сдали договоры аренды до 2027 года в Кущевский отдел УФРС по Краснодарскому краю, но неожиданно для себя получили отказ в государственной регистрации. Наверное, не могли даже представить, что скромный государственный регистратор Т. Е. Евтеева, достойно выполнявшая свою государственную службу, обратила внимание на то, что законным арендатором земель является ЗАО «Маяк», а не ООО «Маяк», не имеющее никаких прав распоряжаться землей.

В известном в советское время детском фильме «Айболит-66» звучала песня киношных «гангстеров» о том, что «глупцы, героя строя, бросаются вперед — нормальные герои всегда идут в обход!».

Вот и Тищаев, недолго думая, обратился в Кущевский районный суд с жалобой на государственного регистратора, и председатель Кущевского районного суда В. В. Сероштан 3 апреля 2014 года, не обращая внимания на законного правообладателя ЗАО «Маяк» и возражения государственного регистратора, удовлетворил иск Тищаева.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 17.04.2014 года (дело было рассмотрено по правилам производства в суде первой инстанции) решение В. В. Сероштана было отменено по причине того, что в процессе отсутствовало ЗАО «Маяк», но в апелляционном определении от 30.04.2014 года члены судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда указали Д. Н. Тищаева в качестве арендатора 16 спорных участков.

Судебное решение, очевидно, открыло новую страницу в юриспруденции и гражданском праве. Теперь, очевидно, каждый желающий может взять в аренду на девять месяцев чью-то собственность, не вернуть ее в срок, а затем через суд передать ее третьим лицам на десятки лет!

Но в АО «Маяк» (ЗАО «Маяк» было реорганизовано) считают иначе: банально была реализована схема хищения у ЗАО «Маяк» земли площадью 5276 га. Имущественный ущерб для ЗАО «Маяк» от утраты права аренды сроком до 2027 года на 16 земельных участков, по сведениям конкурсного управляющего Х. Э. Хасанова, составил значительную сумму, исчисляемую десятками миллионов рублей. Утрата половины земельных активов ЗАО «Маяк» привела к неплатежеспособности общества, бедственное положение которого в дальнейшем только усугубилось последующими противоправными действиями известных лиц.

После истории с ЗАО «Маяк» земли общей площадью 2300 га лишилась и Анна Данько. Эта земля находилась в составе 16 участков, право аренды которых было незаконно приписано Д. Н. Тищаеву. Надо отметить, что у ЗАО «Маяк» и А. И. Данько землю отбирали, так скажем, «бесплатно», не предлагая ничего взамен.

И снова как в фильме про гангстеров: ходы кривые роет подземный умный крот.

Тищаев традиционно обратился в Кущевский районный суд с иском о переводе на себя земельных долей А. И. Данько. В иске говорилось о том, что якобы Данько не является законным собственником и так далее, а законный собственник — Тищаев. Не найдя оснований отказать в таком «смелом» иске, судья Кущевского районного суда И. С. Коробков перевел своим решение от 25.07.2014 года права на земельные доли площадью 2300 га с А. И. Данько на Д. Н. Тищаева. Всё! Тема закрыта, и более пяти тысяч гектаров земли оказались у Тищаева, включая 2300 га, принадлежащие Данько, который тут же ее передал в «Агрохолдинг Кущевский».

Но в ЗАО «Маяк» оставалось еще в долгосрочной аренде около 7 тысяч гектаров земли. Через всё тот же Кущевский районный по иску одного из акционеров ЗАО «Маяк» — В. И. Колесник суд отстранил от должности строптивого директора ЗАО «Маяк» Немычко, параллельно акционер ЗАО «Маяк» Б. А. Гурдисов был лишен его права на акции ЗАО «Маяк», которые судебным решением перешли к В. И. Колесник, а затем к тому же Д. Н. Тищаеву. На место директора ЗАО «Маяк» новый акционер Д. Н. Тищаев назначил удобного В. В. Кошенка. Всё! Предприятие полностью под контролем. В свою очередь В. В. Кошенок 25.03.2016 года подписывает со стрельцовским ООО

«Агрокомплекс Кущевский» договоры аренды на шесть тысяч гектаров земли сроком до декабря 2016 года, то есть всего на несколько месяцев, за символическую плату в размере 300 рублей за один гектар. При этом передача в аренду земельных участков была осуществлена в нарушение федерального законодательства о банкротстве и в ущерб обществу.

А далее всё идет уже по отлаженной схеме: Агрокомплекс «Кущевский» подает в Кущевский районный суд иск с требованием перевести права Анны Данько на земельные доли площадью 1630 га, находившиеся в составе шести тысяч гектаров, которые Агрокомплекс «Кущевский» получил всего на несколько месяцев. Довод традиционный: якобы Данько — это ненадлежащий собственник, а надлежащий собственник только он — великолепный в своем могуществе Агрохолдинг «Кущевский»! А Данько якобы грубо нарушила права ООО «Агрокомплекс Кущевский». Но каким только образом, спросите вы. Ведь А. И. Данько законно приобрела право собственности на указанные в иске земельные доли еще в 2011 году. То есть за три года до создания ООО «Агрокомплекс Кущевский» (в феврале 2014 года) и за пять (!) лет до момента возникновения у ООО «Агрокомплекс Кущевский» формального права покупки земельных долей на используемых им земельных участках.

Именно данное обстоятельство представители Данько попытались разъяснить всё тому же председателю Кущевского районного суда В. В. Сероштану.

Но снова судья В. В. Сероштан был непреклонен и снова вынес решение в пользу ООО «Агрокомплекс Кущевский», переведя на него земельные доли Анны Данько.

Тридцать первого декабря 2016 года срок договоров аренды между АО «Маяк» и ООО «Агрокомплекс Кущевский» истек, и уже новый конкурсный управляющий АО «Маяк» Хасанов потребовал вернуть в АО «Маяк» его землю, одновременно подав иск в Арбитражный суд Краснодарского края в рамках дела о банкротстве общества — о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности ничтожных сделок. Незаконность оспариваемых сделок налицо: они нанесли огромные убытки обществу (а должны были принести прибыль в сотни миллионов рублей), но АО «Маяк» было лишено возможности продолжать производственную деятельность и рассчитываться с долгами. При этом временный управляющий АО «Маяк» не давал согласие на заключение договоров субаренды между АО «Маяк» и ООО «Агрокомплекс Кущевский». Незаконность оспариваемых договоров заключается еще и в том, что на момент передачи земли в субаренду ООО «Агрокомплекс Кущевский» на спорные участки были наложены аресты.

Читатель, очевидно, подумает, что все земли возвращены его законному правообладателю — ЗАО «Маяк»! Но не всё так просто, поэтому ничего пока не добился конкурсный управляющий ЗАО «Маяк».

Конкурсный управляющий надеется, что СК по Краснодарскому краю принципиально отнесется к поданному им заявлению о нанесении ущерба обществу и незаконной передаче земли в пользу Агрокомплекса «Кущевский», как месяцем ранее, когда было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в части хищения у А. И. Данько прав требования к ООО «Артекс Агро» на сумму более 231 миллиона рублей.

Восемнадцатого мая 2017 года судебная коллегия Краснодарского краевого суда под председательством судьи Якубовской в очередной раз будет рассматривать жалобу Анны Данько на незаконное решение судьи В. В. Сероштана, который незаконно лишил пенсионерку ее собственности. Данный процесс длится уже полгода, и никак краевой суд не может разобраться в этом простом деле.

Причина в том, как считает Анна Данько, что юридический консультант Федора Стрельцова — Светлана Мартынова, подозреваемая по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, предпринимает вместе с другими представителями ООО «Агрохолдинг Кущевский» неимоверные усилия, чтобы убедить судей Краснодарского краевого суда, что они не захватывали землю Анны Данько, предоставляя в суд ложные доказательства.

Именно на это и другие вопиющие факты Анна Данько и указала, обратившись к руководителю Администрации Президента РФ, в чьем ведении находятся вопросы назначения федеральных судей, а также к Председателю Верховного Суда РФ В. Лебедеву и председателю Краснодарского краевого суда А. Чернову, попросив их взять на персональный контроль рассмотрение дела судьей Якубовской.

Примечательно, что интерес к этому процессу особый: на заседаниях кроме региональной прессы присутствуют тележурналисты программы А. Караулова «Момент Истины», очевидно, собирающие материал для своего очередного «громкого разоблачения» на Кубани.

Так это или нет, станет ясно уже в ближайшие дни.

Марина БЫСТРОВА