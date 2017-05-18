Почта России увеличила выручку и чистый доход от почтовой розницы на 14% в 2016 году

По итогам 2016 года выручка Почты России от реализации товаров в розницу превысила 17 млрд рублей, что на 14% больше аналогичного показателя 2015 года. Чистый доход (выручка за вычетом стоимости закупки) предприятия от розницы также увеличился на 14% и составил около 6 млрд рублей.

Наибольший прирост выручки продемонстрировали «почтовые» категории товаров, которым в ассортименте почтовых отделений отдается приоритет: на 66% увеличились продажи немаркированных конвертов, существенный рост показали канцелярские и бумажно-беловые товары (на 60%), более чем на треть (35%) увеличилась реализация книжной продукции, на 13% – периодических печатных изданий. Активно росли продажи предметов первой необходимости, востребованных в почтовых отделениях в сельской местности и малых населенных пунктах. Так, например, на 30% увеличилась продажа товаров бытовой химии, косметики и личной гигиены.

Показательно, что рост розничной торговли Почты России обусловлен не количественной экспансией (количество точек продаж в прошлом году у почтового оператора не увеличилось), а явился результатом внедрения эффективных механизмов управления товарным ассортиментом, маркетинговой и ассортиментной политики. Так, дополнительное внимание уделялось изучению спроса и формированию ассортимента с учетом национальной и географической специфики, внедрению системы автозаказа, позволившей оптимизировать управление товарными запасами не только на уровне региональных складов, но и в почтовых отделениях. Другим важным направлением стало плотное взаимодействие с региональными производителями, что позволило провести более качественный отбор поставщиков товаров и ревизию посреднического звена как в местах присутствия торговых точек, так и на всей территории созданных макрорегионов.

«Почта России продолжает наращивать розничные продажи прежде всего в приоритетном для нас сегменте «почтовых» товаров, которые люди традиционно покупают именно на почте – периодических изданий, книжной продукции, канцелярских принадлежностей. Также мы сохраняем социальную направленность розницы, обеспечиваем товарами повседневного спроса жителей небольших поселков и сельских районов. Динамика роста показывает, что реальный спрос на эту продукцию у населения остается высоким, наша задача – представить качественный ассортимент в соответствии с запросами и потребительскими предпочтениями жителей каждого конкретного населенного пункта», - рассказала заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Стоит отметить, что годом ранее также наблюдался рост выручки от розничных продаж в почтовых отделениях. Так, по итогам 2015 года выручка Почты России от реализации товаров в розницу превысила 15 млрд рублей, что на 6% больше аналогичного показателя 2014 года. Чистый доход (выручка за вычетом стоимости закупки) предприятия от розницы увеличился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 16% и составил около 5,3 млрд рублей.