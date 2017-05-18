Открытая лекция по олимпийскому маркетингу

Открытая лекция на тему маркетинга Олимпийского комитета России пройдет в Сочи. Она состоится 18 мая в 13 часов в кампусе Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ), созданного компанией «Юниверсити Плаза» в центре курорта. Лекцию прочтет генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев. Организаторами встречи выступают РМОУ и Олимпийский Комитет России. Она проводится в рамках реализации Олимпийской образовательной программы, включающей более десяти самостоятельных учебных курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

- В своем выступлении Владимир Сенглеев расскажет о главных направлениях маркетинговой деятельности Олимпийского комитета России, о бренде «Команда России», а также о том, какие мероприятия и проекты в рамках Программы содействия развития массового спорта «Олимпийская страна» ждут своих партнеров и спонсоров, - сообщает пресс-служба РМОУ.

РМОУ успешно реализует проект «Открытый лекторий» уже на протяжении нескольких лет. Все желающие могут свободно посещать лекции авторитетных экспертов в области спортивной индустрии. Это новое направление научно-просветительской деятельности университета по продвижению и популяризации знаний в сфере олимпийского движения и наследия, спортивного менеджмента и маркетинга, спортивного права и устойчивого развития. Для удаленных слушателей предусмотрены формат он-лайн участия и доступ к архиву видеозаписей.

Ирина СИЗОВА