«Молодое» кино покажут в России

Российский актер театра и кино Евгений Миронов возглавит жюри на кинематографическом фестивале «Кинотавр» в Сочи. Самый известный российский кинофорум стартует на курорте 7 июня. В день его открытия будет вручен и первый приз. Обладателем награды за честь, достоинство и преданность кинематографу станет режиссер Павел Чухрай. Его новая картина "Холодное танго" с Юлией Пересильд, Риналем Мухаметовым и Сергеем Гармашем в главных ролях откроет фестиваль. Всего же жюри «Кинотавра» предстоит отсмотреть 14 фильмов. При этом, в отличие от прошлых лет больше половины из них сняты дебютантами.

- Дебютант сегодня - это совсем не обязательно юный выпускник киношколы. Многие из наших конкурсантов пришли в режиссуру из кинокритики, театра, музыки, ТВ, даже медицины. Среди дебютантов этого года самому молодому 24 года, самому зрелому - 56 лет, что доказывает: ничто не может остановить человека, который хочет снимать кино..., - отметила программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева.

Смену поколений и появление новых людей в кино отметил и президент «Кинотавра» Александр Роднянский.

- "Кинотавр - это фестиваль-лаборатория. Ведь мы находимся в поворотном, меняющем многое периоде истории кино. И не только у нас - тотально изменилась система кинематографа, - подчеркнул Александр Роднянский.

Стоит отметить, что в этом году «Кинотавр» не только помолодеет, но и пойдет в регионы. Если раньше вниманию жюри представлялись картины Москвы и Санкт-Петербурга, то в этом году на отборе был своеобразный рекорд: 12 полнометражных картин прислано из Уфы, Бийска, Екатеринбурга, Волгограда, Воронежа и Сергиева Посада.

- У нас начали появляться фильмы, сделанные в полноценной копродукции с зарубежными странами и фондами. В 2016-м это была "Зоология" Ивана Твердовского. В этом году - две копродукционные ленты: "Заложники" Резо Гигинеишвили (Россия-Грузия-Польша) и "Аритмия" Бориса Хлебникова (Россия-Финляндия-Германия), - поделилась программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева.

Смотреть «молодое» кино в Сочи будут целую неделю, вплоть до 14 июня.

Ирина СИЗОВА